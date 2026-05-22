Новините 22.05.2026 г.

Чете се за: 05:12 мин.
Акценти за деня:

В цялата страна текат приготовления за тържества за 24 май

В навечерието на 24 май в цялата страна текат приготовления за празнични тържества по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

София ще празнува 24 май с първи парад на знамената

За първи път тази година в София ще се проведе парад на знамената, посветен на празника на буквите. Инициативата е част от празничната програма на Столичната община и цели да събере ученици и млади хора от различни училища и културни организации.

DARA се срещна с премиера за домакинството на „Евровизия“

След големия успех на DARA на конкурса „Евровизия“, днес певицата се срещна с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет. В срещата участваха министри от кабинета, екипът на изпълнителката и представители на БНТ.

DARA планира следващата ѝ песен да бъде на немски

DARA планира следващата ѝ песен да бъде на немски език. Това е съобщила певицата пред германския таблоид Bild. Песента ще носи заглавието Ich liebe dich („Обичам те“).

В неделя стартира международният фестивал „Софийски музикални седмици“

Световни оперни звезди и млади таланти ще излязат на една сцена за откриването на международния фестивал „Софийски музикални седмици“. Концертът е на 24 май от 19:00 часа в Зала „България“ и обещава истинско музикално пътешествие из най-известните опери в света.

София се включва в „Нощта на музеите“ на 23 май

София се включва в „Нощта на музеите“. В събитието на 23 май ще участват 26 музея, 36 галерии и 14 алтернативни пространства. Инициативата ще даде възможност на жителите и гостите на столицата да посетят безплатно или при преференциални условия едни от най-значимите културни места в града и да се включат в разнообразна програма до полунощ.

Ватиканът прави комисия за влиянието на изкуствения интелект върху хората

Ватиканът ще създаде специална комисия, която ще следи как изкуственият интелект влияе на хората и обществото. Решението е одобрено от Папа Лъв XIV, който смята, че новите технологии трябва да се развиват внимателно и отговорно.

Откриха градинка „Тбилиси“ в София като символ на приятелството между България и Грузия

В София вече има градинка с името на грузинската столица Тбилиси. Новото място се намира в район „Лозенец“ и беше открито с празнична церемония. Идеята е да покаже приятелството между България и Грузия, защото и в грузинската столица има градинка, която носи името на София.

Кой ще подгрява Duran Duran при гостуването им

Българският диджей N:Mode ще подгрява Duran Duran при гостуването им в България. Той е артист с международна кариера като диджей и продуцент и основател на винил-лейбъла Druzhba Records. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката на 1 юли, преди на сцената да излезе култовата британска група.

СПОРТ

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав на България за турнира Лигата на нациите

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тазгодишното издание на Лигата на нациите, съобщиха от федерацията. От разширения отбор отпадна единствено Самуил Вълчинов.

Олимпийският медалист Юсуф Дикеч идва в София за Балканската купа по стрелба

Турският състезател по спортна стрелба Юсуф Дикеч, олимпийски медалист, идва в София за Балканската купа по стрелба „Златните момичета“. Той стана интернет сензация по време на Летните олимпийски игри 2024 след като спечели сребърен медал и впечатли феновете с необичайно спокойния си стил.

Италианци и французи с интерес към старши треньора на Левски Хулио Веласкес

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е попаднал в полезрението на няколко клуба от италианската Серия А и френската Лига 1. Това съобщава журналистът Матео Морето, който работи съвместно с трансферния експерт Фабрицио Романо.

Ватиканът прави комисия за влиянието на изкуствения интелект върху хората
България подари духовни и културни символи на папата България подари духовни и културни символи на папата
ГДБОП заловиха "прокурорския син" Васил Михайлов
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Външните министри на България и Република Северна Македония...
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
