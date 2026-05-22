България подари духовни и културни символи на папата

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски – един от най-почитаните български светци и основател на Рилски манастир.

Българската делегация подари още и ръчно тъкан чипровски килим – един от символите на българските традиции и занаяти.

Чипровските килими са известни по цял свят със своите красиви шарки и майсторска изработка. Те са свързани и с дългата история между България и Ватикана.

Подаръците показват българската култура, история и духовни традиции пред света.