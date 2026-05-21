Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки

До 18 000 евро за четири нощувки в София. Такива обяви се появиха в платформите за краткосрочно наемане на апартаменти. Те са за май месец догодина, когато България ще бъде домакин на Евровизия. И макар още да не е ясно кой град от всички в надпреварата ще посрещне десетките хиляди туристи, столицата вече отбеляза рекордни ръстове.

Апартаментите на бул. „Витоша“ сега може изкарат по 2000–2200 евро на месец, ако се наемат от различни хора за по няколко нощувки.

Тодор Колев управлява около 50 такива имота за краткосрочни наеми в София.

Тодор Колев, управител на фирма, която менажира имоти: „Не смятам, че трябва да лежим на тезата ден година храни, а да се радваме, че случилото се ще доведе много повече клиенти догодина. Мога да ви кажа, че повечето ни апартаменти са букнати за май месец догодина на 60–70% повече от стандартното."

Имоти, качени на платформите за настаняване, вече отбелязаха рекордни цени – включително 18 000 евро. Проверка показа, че апартамент за 4 нощувки за двама за май догодина струва над 15 000 евро, а за дати след седмица – едва 300 евро.

Тодор Колев, управител на фирма, която менажира имоти: "Голяма част от тези извънземни цени най-вероятно са породени от технически грешки или хора, които искат да оставят календара си празен. Всеки има правото да продава собствения си имот на цени, които сметне за правилни. Въпросът е има ли кой да го купи.“

Стоян Николов, собственик на софтуер за управление на имоти: „Това са няколко индивидуални такива имота. Около 20 имоти на база целия пазар в момента показват такива цени."

„Витоша“ е едно от най-желаните места за настаняване и съответно едно от най-скъпите. В момента краткосрочните наеми са за по 50 евро на човек за вечер, а за май месец догодина цените растат с 200%, като очакванията са да станат още по-високи.

Чужденците заявяват:

„Харесваме София. Тук е по-евтино от Валенсия, Испания, откъдето сме ние.“


„Платихме по 100 евро за трима души. По 30 евро за нощувка.“


„Ние сме от Турция. Платихме 118 евро за спане за две нощувки.“

От вчера е в сила нов европейски регламент, чрез който да се осветли пазарът на краткосрочни наеми. Предстои сваляне на нерегистрираните имоти от платформите, но към момента това още не се прилага.


