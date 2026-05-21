Без промяна по мярката на Андрий Ермак - бившият началник на кабинета на Зеленски не може да напуска Киев

Антикорупционният съд в Киев остави без изменение мярката за неотклонение на Андрий Ермак, бившият началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.



След като беше освободен под гаранция от над 3 милиона долара, Ермак не може да напуска украинската столица.

На заседанието днес той заяви, че обвиненията срещу него са неоснователни и са изградени само на "предположения".

Преди седмица Андрий Ермак и още петима души, бяха обвинени за изпирането на повече от десет милиона долара чрез строежа на елитен жилищен комплекс в предградие на Киев.



