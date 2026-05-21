Срутената сграда в Гьорлиц: Продължава търсенето на 48-годишния българин

Двама румънски граждани бяха открити под отломките на сграда, рухнала в понеделник в източногерманския град Гьорлиц. Снощи спасителните екипи намериха тялото на 25-годишна румънка, а днес следобед – и тялото на 26-годишна нейна сънародничка.

Продължава издирването на третия в неизвестност – 48-годишен мъж, който е с българско и германско гражданство.

Аварийните работи се извършват на ръка в търсене на признаци на живот. Има и опасения, че използването на тежка техника може да предизвика експлозия на газ.

В спасителната операция участват около 140 души – полицаи, огнеборци и здравни работници, както и екипи от Полша.

В сградата е имало апартаменти за отдаване под наем и за настаняване на туристи. Властите предполагат, че трагедията е резултат от изтичане на газ.