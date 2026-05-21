ЕС под натиск за реакция след скандално видео с пропалестински активисти

Мартин Гицов
По света
Италия, Ирландия и Испания призоваха Европейския съюз да санкционира крайнодесен израелски министър, който се заснел на видео как тормози и унижава арестувани пропалестински активисти от флотилия в подкрепа на Газа.

Рим, Мадрид и Дъблин определиха отношението към задържаните като „неприемливо“. Италианският премиер Джорджа Мелони настоя за извинения от Израел. Ирландският ѝ колега Майкъл Мартин поиска „нови мерки“ срещу Израел.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща осъжда остро поведението на Итамар Бен Гвир – министър на националната сигурност на Израел. В писмото се настоява за дебати по случая на срещата на върха през юни. Съдържа се и призив за частична или пълна отмяна на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Документът от 2000 г. съдържа клауза за спазване на човешките права.

Според испанския премиер Педро Санчес въпросът за санкции срещу Итамар Бен Гвир е от „спешен порядък“ за Брюксел. Санчес отбеляза, че още през септември Испания е издала забрана за влизане на Бен Гвир в страната.

Във връзка със скандалното видео, озаглавено „Добре дошли в Израел“, Великобритания и Франция са привикали израелските представители в двете страни.

Поведението на Бен Гвир провокира критики и в самия Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че отношението на министъра към активистите не съответства на ценностите и нормите на Израел. Външният министър Гидеон Саар също разкритикува Бен Гвир, като каза, че е нанесъл вреда на Израел.

Активистите в подкрепа на Газа потеглиха от Турция миналата седмица на борда на около 50 лодки.

#Антониу Коща #Газа #санкции #насилие #Европа

