В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп: Границата между сделка с Иран и нови удари е тънка

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
Според американски медии Тръмп и израелският премиер са влезли в спор заради стратегията по отношение на Иран

тръмп разглежда ново иранско предложение прекратяване войната
Снимка: БТА
Продължават преговорите между Съединените щати и Иран с посредничеството на Пакистан за постигане на споразумение за прекратяване на конфликта.

Говорителят на външното министерство на Иран заяви пред ирански медии, че Техеран е получил последното становище на Вашингтон по плана от 14 точки и в момента го разглежда.

Американският президент коментира снощи, че е готов да изчака няколко дни, за да получи, по думите му, „правилните отговори“. Границата между постигането на споразумение за прекратяване на войната и възобновяването на ударите е „тънка“, каза Тръмп и добави, че ако Вашингтон не получи правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо.

Според американски медии Тръмп и израелският премиер са влезли в спор заради стратегията по отношение на Иран по време на телефонния им разговор миналата неделя.

