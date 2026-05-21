Срутената сграда в Германия: Намериха тялото на румънка, българинът все още се издирва

Тялото на румънска туристка беше извадено изпод развалините на срутилата се в понеделник вечерта сграда в Източна Германия.

Продължава издирването на 48-годишен българин, който има и германско гражданство, както и на още една румънска туристка. В многоетажната сграда е имало апартаменти за отдаване под наем и настаняване на туристи. Засега не е установена причината за срутването.

Според кмета на града то вероятно се дължи на газова експлозия. Течът на газ продължава, което усложнява издирвателната операция.