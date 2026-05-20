Христо Янев: Постигнахме целта си, благодаря на хората, които вярваха в мен

від БНТ , Репортер: Илиян Енев
Чете се за: 01:27 мин.
Български футбол
Старши треньорът на ЦСКА благодари на феновете за подкрепата в хода на сезона.

Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев е щастлив от факта, че отборът е постигнал целта си и ще играе европейски футбол през новия сезон.

"Червените" завършиха сезона с трофей, като сепчелиха Купата на Бълагрия. "Армейците" се наложиха над Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи.

"Щастлив съм. Много е важно, че ЦСКА отново спечели трофей и щще играе в Европа. Постигнахме целта си. Прави се всичко възможно клубът да върви напред. Искам да поздравя хората, които вярваха в мен и ме подкрепяха", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Бившият футболист на клуба винаги поставя мнението на първо място, защото е един от тях.

"Винаги съм обичал феновете и съм част от тях. Никога няма да си позволя да взема решение, което е против тях. Това е най-хубавото нещо, което всички ние можем да изпитаме като емоция. Трябва да легнем и да си починем. Де преосмислим всичко, което правим и да се подобряваме всеки ден", завърши наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

