Море от "червени" фенове направи шествие преди финала за Купата на България

Привържениците на ЦСКА направиха мощно шествие преди финала в турнира за Купата на България с Локомотив Пловдив.

Запалянковците на "червените" потеглиха към Националния стадион от ул. "Цар Иван Асен II".

На "Васил Левски" се очакват около 25 000 фенове на столичани, сред които ще бъде и олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар.

Привържениците на двата отбора ще бъдат подгряти от световноизвестния музикален изпълнител Роб Мъни от C-Block.

Битката за трофея от Купата и място в европейските клубни турнири през следващия сезон стартира в 19:00 часа.