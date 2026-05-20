Пропуски спряха България на европейското първенство по Socca 6 срещу Ирландия

Българският национален отбор стартира участието си на eвропейското първенство по Socca 6 в Тирана с нулево равенство срещу Република Ирландия, въпреки че остави по-добри впечатления на терена.

"Лъвовете“ бяха по-активният и търсещ победата тим през по-голямата част от срещата, като наложиха агресивен стил и създадоха редица голови положения. Въпреки игровото си превъзходство обаче, българите не успяха да материализират шансовете си.

Най-чистите възможности дойдоха през втората част, когато натискът пред ирландската врата се засили. В заключителните секунди на двубоя нашите имаха златен шанс да стигнат до победата, но намесите на вратаря Виторино запазиха нулевото равенство.

Срещата започна по-предпазливо за българския състав, но с напредването на времето тимът намери своя ритъм и пое контрола върху събитията на терена. Добрата организация и играта по земя бяха сред силните страни на отбора, но липсата на ефективност в завършващата фаза се оказа решаваща.

В лагера на Ирландия имаше и притеснения, след като Роберт Райън Игън получи травма, но към момента няма информация за сериозността ѝ.

Въпреки пропуснатата победа, представянето на българите дава поводи за оптимизъм преди следващите срещи. В другия двубой от групата по-късно днес се изправят отборите на Полша и Черна гора.

Следващото изпитание за националите е още утре, когато те ще търсят първи успех срещу тима на Черна гора. Двубоят ще бъде от ключово значение за шансовете на България да продължи напред в турнира. Проследете го пряко по БНТ 3 от 15:55 часа.