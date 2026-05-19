Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община...
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър"? Връчват...
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Италианец е новият селекционер на Албания

Спорт
В Лигата на нациите Албания ще спори с Беларус, Финландия и Сан Марино в битката за първата позиция в групата.

Национален отбор на Албания по футбол
Албанската футболна федерация официално назначи италианския специалист Роландо Маран за нов селекционер на националния тим, съобщава Ройтерс. 62-годишният треньор е подписал договор за година и половина, който ще бъде в сила до края на квалификационния цикъл за Евро 2028.

Маран наследява на поста бразилеца Силвиньо, чийто период начело на „червено-черните“ приключи след разочароващото представяне в световните квалификации.

Италианецът пристига с богата визитка от клубния футбол, след като през годините е водил редица отбори в Серия А и Серия Б, сред които Каляри, Дженоа, Бари и Бреша.

Президентът на албанската федерация Арманд Дука вече е поставил сериозни цели пред новия наставник – първо място в Група C на Лигата на нациите и класиране за европейското първенство през 2028 година. Голямата амбиция пред проекта обаче остава участие на Мондиал 2030.

„Ако не вярвах, че можем да постигнем тези цели, нямаше да приема тази работа“, заяви Маран при представянето си.

