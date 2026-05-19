Игор Тиаго и Неймар попаднаха в състава на Бразилия за Мондиала

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви състава от 26 души на Селесао за световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година.

Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго е сред нападателите, на които италианският треньор ще разчита. Голмайсторът на Брентфорд дебютира за родината си преди два месеца в контрола.

Полузащитникът Неймар също е сред избраниците на "Дон Карло". За бразилеца това ще бъде четвъртото световно първенство, а от предишните три не пази добри спомени. Контузия го извади от домашния Мондиал през 2014-а и изгледа през сълзи от трибуните как Бразилия бе размазана с 1:7 от Германия на полуфинала. Травми му повлияха и в Русия 2018, и в Катар 2022. Той обаче продължава да е №1 във вечната ранглиста на Селесао като голмайстор със 79 гола в 129 мача.

"Оценявахме състоянието му постоянно в последната година. Естествено, че знам за какъв играч говорим. Но ако не беше здрав и готов за няколко мача поред на най-високо ниво, нямаше да имам колебания да го оставя извън състава. След като сме сигурни в обратното, с радост го взимаме. С него Бразилия е по-силен отбор. Отиваме да изиграем осем мача на Мондиала. Това е целта. Ще видим докъде ще успеем да изпълним това", сподели Анчелоти на пресконференция.

Част от имената, които не попаднаха във финалния списък са футболистите на Челси Жоао Педро и Андрей Сантос, както и бившият капитан на лондончани Тиаго Силва, който играе за Порто. Крилото на Бетис Антони пропуска възможността да играе за страната си на голям форум.

Бразилия ще стартира участието си на Мондиал 2026 в група "С", където ще е в компанията на Мароко, Хаити и Канада. Всички двубои на южноамериканците от груповата фаза ще се проведат на американска земя.

Бразилия е петкратен шампион на планетата, но чака титла от 2002 г.

Състав:

Вратари: Алисон (Ливърпул), Едерсон (Фенербахче), Уевертон (Гремио)

Защитници: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Данило (Фрламенго), Дъглас Сантос (Зенит), Габриел Магаляеш (Арсенал), Рожер Ибанес (Ал Ахли), Лео Перейра (Фламенго), Маркиньос (Пари Сен Жермен), Уеслей (Рома)

Халфове: Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Данило (Ботафого), Фабиньо (Ал-Итихад), ЛукасПакета (Фламенго)

Нападатели: Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеуш Куня(Манчестър Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут), Винисиус (Реал Мадрид)