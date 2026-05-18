Септември взе глътка въздух в борбата за оцеляване, грозни сцени в Стара Загора

Септември постигна втори пореден успех в Първа лига и излезе от зоната на изпадащите. Играчите на Христо Ангелов излъгаха Берое с 1:0 в двубой от 36-ия кръг.

На стадион „Берое“ единственото попадение за столичани вкара Валантайн Озорнвафор, за да им даде глътка въздух в борбата за оцеляване.

По време на целия двубой в сектора на активно подкрепящите фенове на Берое бе разпънат транспарант срещу собственика на клуба - „BanatOUT“ („Банато вън“).

Така преди изиграването на последния кръг на шампионата Берое има 34 точки и е на 13 място, а Септември събра 35 и излезе от опасната зона на позиция по-горе в подреждането.

Домакините стигнаха до опасна ситуация още в 3-та минута, когато Исмаел Ферер проби, навлезе в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл, но Янко Георгиев изби в корнер.

Две минути по-късно Стефан Стоянович се възползва от грешка в отбраната на домакините, отне и намери Бертран Фурие, който останал сам срещу вратаря изпрати топката в аут.

Отново френският нападател на Септември отправи удар от близка дистанция в 15-та минута, но и този път бе неточен.

В 28-та минута Марко Борнино бе изведен зад гърба на отбраната и елегантно прехвърли излезлия Янко Георгиев, но топката срещна напречната греда.

Следващата по-опасна ситуация дойде в добавеното време на първата част, когато Матео Стаматов намери Николас Фонтейн в наказателното поле на съперника, а играчът на гостите отправи точен удар, но Артур Мота спаси.

Четири минути след подновяване на играта отново Септември бе отборът, който можеше да открие резултата, след като Бертран Фурие получи в пеналта и стреля, но топката мина на сантиметри от целта.

Хуан Саломони отправи удар с глава след центриране от фаул в 60-та минута, а топката мина близо до гредата.

Септември откри резултата в 73-та минута, когато Матео Стаматов центрира от корнер, а Валантайн Озорнвафор прати топката в мрежата след удар с глава – 0:1.

Пет минути по-късно Хуан Пинеда проби и центрира в наказателното поле, където Факундо Аларкон прати топката над вратата от непосредствена близост.

В оставащото време Берое притисна своя съперник, но не успя да застраши сериозно вратата на Септември.

След края на срещата играчите на двата отбора се спречкаха на терена, а феновете на Берое хвърлиха множество предмети на пистата и по резревната скамейка на гостите.

В последния кръг Берое гостува на Ботев във Враца, а срещата е насрочена за 22 май от 18 часа. В същия ден и час Септември е домакин на Добруджа.