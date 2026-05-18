След триумфа на „Евровизия“: БНТ и Столичната община организират открито „Bangaranga“ парти в София

София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“ след историческата победа на България на „Евровизия 2026“.

Столичната община и Българската национална телевизия канят жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме победата, която DARA донесе на България на конкурса „Евровизия 2026“.

Събитието ще се проведе утре, 19 май, от 18.00 ч. на площад „Княз Александър I“.

Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.

Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18.00 ч., a oт 18.45 ч. БНТ ще излъчва на живо. Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), откъдето може да бъде използван и през вътрешния международен видеообмен.

Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“ по БНТ 1.

За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на DARA, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като DARA отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния извървян творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа във Виена. Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA!

Заедно ще си припомним и емоционалния момент, в който обявяват България за победител на „Евровизия 2026“, а за финал на вечерта DARA ще изпълни на живо за публиката триумфалната си песен „Bangaranga“.

Като обществена медия, член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), единствено Българската национална телевизия има право да участва в песенния конкурс „Евровизия“, излъчвайки официално български представител в него.

Мерки за сигурност и организация:

Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове, разположени на:

- на бул. „Цар Освободител“ от към пл. „Александър Буров”

- на площад „Желю Желев“ – от източната и западната страна на Националната художествена галерия;

- на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“;

- на ул. „Княз Александър I“ при кръстовището с ул. „Съборна“ и при Градската градина.

Няма да бъдат допускани граждани във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие, опасни предмети, пиротехника или летящи фенери. Няма да се разрешава снимане с дронове.

За реда ще следят служители на СДВР.

Временна организация на движението:

Във връзка с изграждането на сцената и провеждането на концерта се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както от 15.00 ч. на 18 май 2026 г. до 7.00 часа на 20 май 2026 г.:

• на площад „Княз Александър І”;

• на ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”;

• крайна дясна лента на южното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ (от страната на паркинга на пл. „Княз Александър I”).

От 12.00 часа на 19 май 2026 г. до приключване на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки, с изключение на превозните средства със специален режим на движение и автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както следва:

• по бул. „Цар Освободител” в участъка между бул. „Дондуков” и ул. „Георги С. Раковски”;

• по ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Георги С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

• по ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

От 16.00 часа на 19 май 2026 г. до приключване на концерта се забранява влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“, като не се спира движението по ул. „Георги С. Раковски“.

Всички журналисти, които желаят да отразят събитието, трябва да носят и представят прес карти на пункт, организиран за медии, откъм бул. „Цар Освободител” и ул. „Дякон Игнатий”.