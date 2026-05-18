Дик Адвокаат обяви състава на Кюрасао за световнто по футбол

Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат обяви разширения състав от 26 играчи за световното първенство по футбол. По- голямата част от избраниците на ветерана в треньорската професия играят в първенството на Нидерландия.

Дебютантът на световни финали Кюрасао е поставен в група Е заедно с Германия, Кот д'Ивоар и Еквадор.

Съставът на Кюрасао за Световното първенство през 2026 г.:

Вратари: Тайрийк Бодак (Телстар, Нидерландия), Тревър Доорнбюс (Венло, Нидерландия), Елой Роом (Маями, САЩ)

Защитници: Рихедли Базур (Коняспор, Турция), Джошуа Бренет (Кайзериспор, Турция), Рошон ван Еджима (Валвийк, Нидерландия), Шерел Флоранус (Цволе, Нидерландия), Деверон Фонвил (НЕК Ниймеген, Нидерландия), Юриен Гаари (Абха, Саудитска Арабия), Армандо Обиспо (ПСВ, Нидерландия), Шуранди Самбо (Спарта Ротердам, Нидерландия)

Полузащитници: Хуниньо Бакуна (Волендам, Нидерландия), Леандро Бакуна (Игир, Турция), Ливано Комененсия (Цюрих, Швейцария), Кевин Фелида (Ден Бош, Нидерландия), Ариани Марта (Родъръм, Англия), Тайриз Нослин (Телстар, Нидерландия), Годфрид Румерату (Валвийк, Нидерландия)

Нападатели: Джеръми Антонисе (Кифисия, Гърция), Тахит Чонг (Шефилд Юнайтед, Англия), Кенджи Горе (Макаби Хайфа, Израел), Сонтье Хансен (Мидълзбро, Англия), Герван Кастанер (Теренгану, Малайзия), Брандли Кувас (Волендам, Нидерландия), Юрген Локадия (Маями, САЩ), Джерл Маргарита (Беверен, Белгия).

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада от 11 юни до 11 юли. Кюрасао ще изиграе първия си мач от турнира на 14 юни срещу Германия.