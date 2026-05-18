Ламин Ямал аут за старта на Мондиал 2026

Крилото на Барселона и Испания Ламин Ямал ще пропусне началото на Световното първенство през 2026 г. поради контузия в подколянното сухожилие, съобщи The ​​Athletic.

Ямал няма да може да играе в първия мач на испанците от груповата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това участието му във втория мач срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли 2026 г. Испания ще се изправи срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай в груповата фаза.