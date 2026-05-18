Австрия залага на 14 играчи от Бундеслигата за Мондиал 2026

Ветеранът Марко Арнаутович ще води атаката на Австрия на Световното първенство по футбол това лято. 37-годишният нападател на Цървена звезда бе включен в разширения състав от 26 играчи, които селекционерът на австрийците Ралф Рангник обяви днес. Общо 14 играчи в състава са от германската Бундеслига.

В групата са още капитанът Дейвид Алаба и халфът Марсел Забицер, които са част от опитното ядро при завръщането на Австрия на световната сцена след 28-годишно отсъствие.

Рангник повика още натурализираните таланти Паул Ванер и Карни Чуквуемека, които получиха австрийски паспорти тази година.

"Искаме да стигнем възможно най-далеч на Световното първенство. Опитахме се да поканим най-добрите играчи, но и тези, които са подходящи за нашия стил на игра", каза селекционерът Ралф Рангник.

Австрия е в Група J и ще започне турнира срещу Йордания, преди да се изправи срещу Аржентина и Алжир.

Съставът на Австрия:

Вратари: Патрик Пенц (Брьондби), Александър Шлагер (Ред Бул Залцбург), Флориан Вигеле (Виктория Пилзен)

Защитници: Давид Афенгрубер (Елче), Дейвид Алаба (Реал Мадрид), Кевин Дансо (Тотнъм), Марко Фридъл (Вердер Бремен), Филип Линхарт (Фрайбург), Филип Мвене (Майнц), Стефан Пош (Майнц), Александър Прас (Хофенхайм), Михаел Свобода (Венеция)

Полузащитници: Кристоф Баумгартнер (РБ Лайпциг), Карни Чуквуемека (Борусия Дортмунд), Флориан Грилич (Брага), Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен), Марсел Забицер (Борусия Дортмунд), Ксавер Шлагер (РБ Лайпциг), Романо Шмид (Вердер Бремен), Алесандро Шьопф (Пелец), Николас Зайвалд (РБ Лайпциг), Паул Ванер (ПСВ Айндховен), Патрик Вимер (Волфсбург)

Нападатели: Марко Арнаутович (Цървена Звезда), Михаел Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (ЛАСК).