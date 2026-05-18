Антонио Рюдигер остава в редиците на Реал Мадрид

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер ще остане в мадридския клуб през следващия сезон, пише вестник АС в понеделник.

Германският национал е приел предложението на испанския клуб да удължи договора си за още една година. Рюдигер се надяваше да остане в Мадрид поне още две години, но в крайна сметка се съгласи с условията на ръководството на "белите", защото самият клуб се придържа към определени правила за по-възрастните си футболисти. Настоящият контракт на опитния Антонио Рюдигер изтича това лято.

33-годишният бранител е изиграл 18 мача в Примера дивисион, като е отбелязал един гол.

Рюдигер премина при 15-кратния клубен шампион на Европа през 2022 година, а преди това носеше екипа на Челси.