Локомотив София наложи волята си над Славия

Локомотив София спря серията си от три поредни равенства в Първа лига. „Червено-черните“ наложиха волята си в столичното дерби със Славия след 2:0 в мач от 36-ия кръг, който се проведе стадион „Локомотив“.

Никола Нейчев и Адил Тауи отбелязаха по едно попадение за столичните „железничари“.

Преди началото на мача двата отбора подариха плакети и специални фланелки на главния рефер Валентин Железов, който ръководи мач номер 130 в елита и прекратява своята кариера в съдийството. Организираните привърженици на „белите“. за пореден път бойкотираха мача и издигнаха плакати срещу президента на клуба Венцеслав Стефанов в изцяло празния сектор за гости на спортното съоръжение.

Футболистите на Александър Георгиев се намират на десетата позиция с 47 точки, а играчите на Ратко Достанич са 11 с 43. На 22 май Локомотив ще има гостуване на Спартак Варна, докато Славия ще приеме Монтана.

В 12-ата минута домакините взеха ранна преднина в резултата. Адил Тауи получи подаване от Джунейт Али отдясно на наказателното поле, където се справи с Борис Тодоров, центрира в наказателното поле, където Никола Нейчев засече от въздуха за 1:0.

"Белите" отговориха с опасен удар на завърналия се в игра Кристиян Балов, който лекуваше контузия в последните пет срещи от шампионата.

В 35-ата минута капитанът на гостите Иван Минчев шутира технично от фаул, топката прехвърли стената, но се отби в напречната греда и излезе в аут.

Веднага след почивката Кауе Карузо пропусна да удвои аванса за домакините, а в 77-ата минута Спас Делев шутира над гредата.

Пет минути след това Локомотив достигна до втори гол. Делев с едно докосване подаде за влезлия на скорост Адил Тауи, който овладя кълбото и от малък ъгъл се разписа за крайното 2:0.