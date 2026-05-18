Локомотив София наложи волята си над Славия

Столичните "железничари" спряха серията си от равенства в Първа лига.

Локомотив София спря серията си от три поредни равенства в Първа лига. „Червено-черните“ наложиха волята си в столичното дерби със Славия след 2:0 в мач от 36-ия кръг, който се проведе стадион „Локомотив“.

Никола Нейчев и Адил Тауи отбелязаха по едно попадение за столичните „железничари“.

Преди началото на мача двата отбора подариха плакети и специални фланелки на главния рефер Валентин Железов, който ръководи мач номер 130 в елита и прекратява своята кариера в съдийството. Организираните привърженици на „белите“. за пореден път бойкотираха мача и издигнаха плакати срещу президента на клуба Венцеслав Стефанов в изцяло празния сектор за гости на спортното съоръжение.

Футболистите на Александър Георгиев се намират на десетата позиция с 47 точки, а играчите на Ратко Достанич са 11 с 43. На 22 май Локомотив ще има гостуване на Спартак Варна, докато Славия ще приеме Монтана.

В 12-ата минута домакините взеха ранна преднина в резултата. Адил Тауи получи подаване от Джунейт Али отдясно на наказателното поле, където се справи с Борис Тодоров, центрира в наказателното поле, където Никола Нейчев засече от въздуха за 1:0.

"Белите" отговориха с опасен удар на завърналия се в игра Кристиян Балов, който лекуваше контузия в последните пет срещи от шампионата.

В 35-ата минута капитанът на гостите Иван Минчев шутира технично от фаул, топката прехвърли стената, но се отби в напречната греда и излезе в аут.

Веднага след почивката Кауе Карузо пропусна да удвои аванса за домакините, а в 77-ата минута Спас Делев шутира над гредата.

Пет минути след това Локомотив достигна до втори гол. Делев с едно докосване подаде за влезлия на скорост Адил Тауи, който овладя кълбото и от малък ъгъл се разписа за крайното 2:0.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #ПФК Славия

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала"
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
Арсенал протегна ръка към титлата във Висшата лига
Спартак изкова ценен успех в Монтана
Септември взе глътка въздух в борбата за оцеляване, грозни сцени в Стара Загора
Ботев Враца изпрати Добруджа във Втора лига
Дюкенс Назон: Моята цел е да вкарам гол на световно с Хаити
Христо Бонев: Колективът в Локомотив Пловдив е нещо, което не сме виждали в България
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия 2027" започна
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия 2027"...
След триумфа на „Евровизия": БНТ и Столичната община организират открито „Bangaranga" парти в София
Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа
Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация от 1 септември
След победата на DARA: Скок на хотелските резервации за следващата...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да...
Генералният директор на БНТ и министърът на културата с първа среща...
