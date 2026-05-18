БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Враца изпрати Добруджа във Втора лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Врачани взеха своето в Добрич и местният тим изгуби елитния си статут,

ботев враца изпрати добруджа втора лига
Слушай новината

Ботев Враца се утвърди в Топ 10 на Първа лига. Футболистите на Тодор Симов отказаха Добруджа с 2:1 в мач от 36-ия кръг в плейофите.

На стадион „Дружба“ точни за врачани бяха Даниел Генов, а едно попълнение а отбора от Добрич отбеляза Георги Трифонов. Така новакът в шампионата загуби всякакви шансове за оставане и изпадна във Втора лига, където от следващия сезон ще играе и друг дебютант – Монтана 2003.

Ботев се намира на деветото място с 50 точки, а отборът от Добрич няма как да бъде изместен от предпоследната 15-та позиция с 30. На 22 май Ботев ще приеме Берое. От своя страна Добруджа ще гостува на Септември София.

Врачани поведоха още в 3-а минута с гол на Даниел Генов след подаване на от ляво на преотстъпения от ЦСКА Сейни Санянг.

Гостите продължиха да владеят инициативата и в 7-а минута бяха близо до втори гол, но този път ударът на Генов бе блокиран, а след това и Мичи Нтело не успя да нанесе точен удар при добавката.

Веднага след това Нтело бе изведен на чиста позиция, но не намери рамката на вратата.

В 30-а минута логичното се случи и Ботев стигна до втори гол. Точен отново бе Даниел Генов, който с удар от дъгата на наказателното вкара в десния ъгъл прати топката в мрежата.

Отборът на Добруджа излезе преобразен за старта на втората част, като се върна в мача пет минути след подновяване на играта. Току-що влезлият като резерва Георги Трифонов се разписа с глава след центриране на Антон Иванов.

Домакините продължиха да натискат и изпуснаха няколко добри ситуации. В 64-ата минута Айкут Рамадан се озова на стрелкова позиция, но стреля в тялото на Марин Орлинов.

Две минути преди края Томас Силва бе близо до изравнителен гол с удар от границата на наказателното поле, но вратарят на гостите Марин Орлинов изби в корнер.

В добавеното време и Бубакар Хане изпусна стопроцентова ситуация за гол с удар покрай вратата, което бе и последната възможност на домакините да запазят шансове за оставане в елита.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Ботев Враца

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
2
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за...
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България
3
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е...
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
4
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
5
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни...
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала"
6
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Български футбол

Спартак изкова ценен успех в Монтана
Спартак изкова ценен успех в Монтана
Септември взе глътка въздух в борбата за оцеляване, грозни сцени в Стара Загора Септември взе глътка въздух в борбата за оцеляване, грозни сцени в Стара Загора
Чете се за: 03:25 мин.
Локомотив София наложи волята си над Славия Локомотив София наложи волята си над Славия
Чете се за: 02:25 мин.
Христо Бонев: Колективът в Локомотив Пловдив е нещо, което не сме виждали в България Христо Бонев: Колективът в Локомотив Пловдив е нещо, което не сме виждали в България
Чете се за: 01:27 мин.
Адриан Юриев се оттегли от Пирин Благоевград Адриан Юриев се оттегли от Пирин Благоевград
Чете се за: 04:05 мин.
Първа лига: Монтана - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Монтана - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия 2027" започна
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия 2027"...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
След триумфа на „Евровизия“: БНТ и Столичната община организират открито „Bangaranga“ парти в София След триумфа на „Евровизия“: БНТ и Столичната община организират открито „Bangaranga“ парти в София
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация от 1 септември Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация от 1 септември
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
След победата на DARA: Скок на хотелските резервации за следващата...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Генералният директор на БНТ и министърът на културата с първа среща...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ