Ботев Враца изпрати Добруджа във Втора лига

Ботев Враца се утвърди в Топ 10 на Първа лига. Футболистите на Тодор Симов отказаха Добруджа с 2:1 в мач от 36-ия кръг в плейофите.

На стадион „Дружба“ точни за врачани бяха Даниел Генов, а едно попълнение а отбора от Добрич отбеляза Георги Трифонов. Така новакът в шампионата загуби всякакви шансове за оставане и изпадна във Втора лига, където от следващия сезон ще играе и друг дебютант – Монтана 2003.

Ботев се намира на деветото място с 50 точки, а отборът от Добрич няма как да бъде изместен от предпоследната 15-та позиция с 30. На 22 май Ботев ще приеме Берое. От своя страна Добруджа ще гостува на Септември София.

Врачани поведоха още в 3-а минута с гол на Даниел Генов след подаване на от ляво на преотстъпения от ЦСКА Сейни Санянг.

Гостите продължиха да владеят инициативата и в 7-а минута бяха близо до втори гол, но този път ударът на Генов бе блокиран, а след това и Мичи Нтело не успя да нанесе точен удар при добавката.

Веднага след това Нтело бе изведен на чиста позиция, но не намери рамката на вратата.

В 30-а минута логичното се случи и Ботев стигна до втори гол. Точен отново бе Даниел Генов, който с удар от дъгата на наказателното вкара в десния ъгъл прати топката в мрежата.

Отборът на Добруджа излезе преобразен за старта на втората част, като се върна в мача пет минути след подновяване на играта. Току-що влезлият като резерва Георги Трифонов се разписа с глава след центриране на Антон Иванов.

Домакините продължиха да натискат и изпуснаха няколко добри ситуации. В 64-ата минута Айкут Рамадан се озова на стрелкова позиция, но стреля в тялото на Марин Орлинов.

Две минути преди края Томас Силва бе близо до изравнителен гол с удар от границата на наказателното поле, но вратарят на гостите Марин Орлинов изби в корнер.

В добавеното време и Бубакар Хане изпусна стопроцентова ситуация за гол с удар покрай вратата, което бе и последната възможност на домакините да запазят шансове за оставане в елита.