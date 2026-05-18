Спартак изкова ценен успех в Монтана

Чете се за: 04:02 мин.
"Соколите" все още мечтаят за оставане в Първа лига.

Спартак Варна се върна на победния път в Първа лига и остава в борбата за оцеляване. „Соколите“ отказаха Монтана с 2:0 в мач от 36-ия кръг в плейофите.

На стадион „Огоста“ варненци стигнаха до успеха с голове на Георг Стояновски и Цветелин Чунчуков.

Така тимът от Варна заема 14-то място, тъй като по същото време Септември се наложи над Берое като гост. Това остави варненци и старозагорци с по 34 точки, но Берое има по-добра голова разлика и е на 13-ото място, което изпраща на бараж, докато Спартак е под тях.

Това означава, че съдбата на „соколите“ ще стане ясна в последния 37-и кръг, който ще се играе на 22-и май (петък), а те са домакини на Локомотив (София). За да се спасят директно, спартаковци трябва победят у дома, а Берое и Септември да не спечелят мачовете си. При друг развой на мачовете, Спартак може както да играе плейоф за оставане с тим от Втора лига, така и да изпадне.

Срещата през цялото време беше в ниско темпо, като Спартак се възползва от ниския морал на домакините, вече простили се с елитния си статут, тъй като са 16-и. Също така Монтана остана с 10 човека още преди почивката и това намали до минимум съпротивителните им сили.

Гостите откриха резултата в 33-ата минута, след като вратарят Васил Симеонов сбърка изненадващо. Той изпрати топката в зона, в която нямаше никой от неговите съотборници, а Шанде дебнеше, след което отне и подаде на Георг Стояновски на празна врата. Внукът на старши треньора на гостите Гьоко Хаджиевски нямаше проблем да вкара на празна врата, лягайки на шпагат.

Ситуацията за домакините се влоши след още 8 минути, когато Умаро Балде застигна и повали в гръб откъсващия се сам срещу вратаря Цветелин Чунчуков. Нарушението не остави други възможности на съдията Никола Попов, който му извади директен червен картон. Ситуацията беше разглеждана близо минута и половина със системата за видеопомощ (ВАР), а наказанието на домакините – потвърдено.

Спартак можеше да удвои преднината си в 36-ата минута, но ударът с глава на Димо Кръстев след подаване на Шанде от ъглов удар мина на по-малко от половин метър от лявата странична греда на вратаря Симеонов.

Пет минути след подновяването на играта гостите от Варна вкараха втори гол и направиха важна крачка към победата. Цветелин Чунчуков се разписа от близо, след като Ивайло Марков не успя да укроти или изчисти топката след центриране от ляво на Шанде.

Варненци можеха да стигнат и до трето попадение, но в 60-ата минута Деян Лозев пропусна. Капитанът на тима влезе от дясно, но се затвори прекалено и от малък ъгъл изстрелът му попадна в краката на вратаря Симеонов.

Монтана можеше да се върне в мача в 77-ата минута, но фронталният удар на резервата Борис Димитров беше спасен от вратаря Педро Рибейро. Борис Иванов пък можеше да вкара трети гол за „соколите“, но на другата врата стражът спаси.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна #ПФК Монтана

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала"
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
Арсенал протегна ръка към титлата във Висшата лига
Септември взе глътка въздух в борбата за оцеляване, грозни сцени в Стара Загора
Локомотив София наложи волята си над Славия
Ботев Враца изпрати Добруджа във Втора лига
Дюкенс Назон: Моята цел е да вкарам гол на световно с Хаити
Христо Бонев: Колективът в Локомотив Пловдив е нещо, което не сме виждали в България
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия 2027" започна
След триумфа на „Евровизия": БНТ и Столичната община организират открито „Bangaranga" парти в София
Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа
Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация от 1 септември
След победата на DARA: Скок на хотелските резервации за следващата...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да...
Генералният директор на БНТ и министърът на културата с първа среща...
