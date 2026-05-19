Арсенал протегна ръка към титлата във Висшата лига

Лондончани направиха решаваща крачка към върха в английския елит и чакат грешка на Манчестър Сити, за да сложат край на дългото чакане.

Арсенал е на прага да стъпи на върха във Висшата лига. Съставът на Микел Артета надви Бърнли с 1:0 в мач от предпоследния 37-и кръг.

На „Емирейтс Стейдиъм“ Кай Хаверц отбеляза скъпоценния гол за „артилеристите“, които намериха пътя към четвъртата поредна победа към титлата. От своя страна футболистите на Майк Джаксън, които вече изпаднаха в Премиършип, успяха само дадат отпор, но в крайна сметка допуснаха осма загуба в последните 11 двубоя.

Това означава, че „топчиите“ отново отвориха разлика пред втория Манчестър Сити, който пак изостава на 5 точки и ако само след по-малко от 24 часа сбърка при визитата си на Борнемут, лидерът във временното класиране ще стане шампион за първи път от 22 години. Към момента и лондончани, и гражданите имат еднаква голова разлика, но вторите имат предимство с повече отбелязани попадения, ако се стигне до изравняване на точките.

Тимът от Лондон има на сметката си 82 точки, а отборът от Ланкашър заема 19-то място с 21. На 24 май (неделя) Арсенал ще сложи край на сезона с гостуване на Кристъл Палас, докато Бърнли ще приеме Уулвърхемптън.

Домакините не се забавиха с овладяването на инициативата и в 15-та минута отправиха първия удар. Леандро Тросар стреля, но топката срещна гредата.

В 27-та минута гостите разиграха, а всичко завърши със слаб удар на Ханибал Мейбри.

6 минути след това „артилеристите“ удар на Еберечи Езе бе спасен. Впоследствие „топчиите“ имаха претенция за дузпа. Тогава Букайо Сака бе фаулиран, но съдиите не отсъдиха нищо.

В 38-та минута натискът на лондончани даде резултат. Сака центрира от корнер в домакинското наказателно поле, където Кай Хаверц се извиси и засече с глава, пращайки топката във вратата на Макс Вайс.

В 44-та минута Сака също можеше да се разпише, но техничният му изстрел мина встрани.

При подновяването на играта тимът от Лондон удари втора греда. Езе засече центриране и топката рикошира в земята, а оттам Вайс изби и тя удари напречната греда.

До края домакините понамалиха оборотите, но не допуснаха вратата, пазена от Давид Рая, да бъде застрашена, за да удържат ценния успех.

