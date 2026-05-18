Антоан Гризман се извини на феновете на Атлетико Мадрид за преминаването си в Барселона

Френският национал Антоан Гризман направи последната си изява пред домакинските фенове на Атлетико Мадрид като футболист на тима.

35-годишният Гризман, който е най-добрият голмайстор на клуба за всички времена, вече бе обявил, че ще се присъедини към отбора от американската Мейджър Лийг Сокър - Орландо Сити през лятото, слагайки край на 10-годишния си престой в тима, обхванал два периода.

След мача в неделя срещу Жирона, който Атлетико спечели с 1:0, а Гризман направи асистенцията за гола на Адемола Лукман, французинът произнесе емоционална реч пред домакинската публика.

Французинът започна с извинение за решението си да се присъедини към Барселона през лятото на 2019 година.

„Първо, благодаря на всички, че останахте. Това е невероятно. Второ, нещо, което е много важно за мен - знам, че мнозина го направиха, а някои все още не, но отново ви моля за прошка. Не осъзнавах привързаността, която имах тук. Бях много млад. Беше грешка (да отида в Барселона), преосмислих решението си и направихме всичко възможно, за да се върнем и да се насладим отново на това“, заяви Антоан Гризман.

Гризман също така отдели време да отдаде признание на онези, които са му помогнали по време на престоя му в Атлетико, като Диего Симеоне, Коке и семейството му.

„На треньорския щаб и на този, който промени всичко в този клуб - Дон Диего Пабло Симеоне. Благодарение на вас има много ентусиазъм. Аз станах световен шампион и се чувствах най-добре в света. Дължа ви много и беше чест да се боря за вас. Не знам дали съм легенда, но ти - Коке, си легенда на този клуб. Моята съпруга, моята съпруга също. Благодаря ви, че ме подкрепяхте в лошите ми дни и сдържахте гнева ми в пораженията. Обичам ви. Благодаря на родителите ми, които ме водеха из цяла Франция да играя. Благодарение на тях съм тук и се наслаждавам на футбола. Не успях да спечеля титла от Ла Лига или Шампионска лига, но тази обич е по-добра за мен. Ще я нося през целия си път. А сега приключих. Бащи, майки, чичовци, лели, благодаря ви много, че водите децата тук, за да ги научите, че Атлетико е най-добрият в света. Благодаря ви“, каза още Антоан Гризман, обръщайки се към зрителите на стадиона.