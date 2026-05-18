Президентът на ПСЖ поздрави Наско Сираков по случай 27-та титла на Левски

Насер Ал-Хелайфи е председател на Асоциацията на европейските клубове.
Председателят на Асоциацията на европейските клубове и президент на носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи изпрати поздравителен адрес до Левски и президента на клуба Наско Сираков по повод спечелената 27-а титла на България.
Парижани на свой ред станаха шампиони във френската Лига 1, а на 30 май ще се борят и за втора поредна Шампионска лига във финала с Арсенал на "Арена Пушкаш" в унгарската столица Будапеща.
Поздравителният адрес:
Уважаеми г-н Сираков,
От името на Асоциацията на европейските футболни клубове искам да честитя на Вас и на всички в клуба спечелената шампионска титла в Първа професионална лига на България.
Спечелването на титлата за 27-и път е страхотно постижение и отражение на тежката работа и отдадеността на всички в клуба.
Искрено Ви желая много късмет през новия сезон.
Искрено Ваш,
Насер Ал-Хелайфи
Президент на ПСЖ и на Асоциацията на европейските клубове.