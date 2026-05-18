Президентът на ПСЖ поздрави Наско Сираков по случай 27-та титла на Левски

Председателят на Асоциацията на европейските клубове и президент на носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи изпрати поздравителен адрес до Левски и президента на клуба Наско Сираков по повод спечелената 27-а титла на България.

Парижани на свой ред станаха шампиони във френската Лига 1, а на 30 май ще се борят и за втора поредна Шампионска лига във финала с Арсенал на "Арена Пушкаш" в унгарската столица Будапеща.

Поздравителният адрес:

Уважаеми г-н Сираков,

От името на Асоциацията на европейските футболни клубове искам да честитя на Вас и на всички в клуба спечелената шампионска титла в Първа професионална лига на България.

Спечелването на титлата за 27-и път е страхотно постижение и отражение на тежката работа и отдадеността на всички в клуба.

Искрено Ви желая много късмет през новия сезон.

Искрено Ваш,

Насер Ал-Хелайфи

Президент на ПСЖ и на Асоциацията на европейските клубове.