Маурицио Сари намекна за напускане на Лацио

Маурицио Сари призна, че е силно разочарован от ситуацията в Лацио и намекна, че бъдещето му в клуба остава неясно след поражението с 0:2 от Рома в градското дерби.

След загубата „орлите“ окончателно останаха извън местата за европейските турнири за втори пореден сезон – нещо, което не се беше случвало по време на управлението на президента Клаудио Лотито.

„Ситуацията през този сезон изобщо не ме удовлетворява“, заяви Сари пред DAZN, цитиран от Sportmediaset. „Изобщо не бях слушан и съм далеч от това да бъда щастлив. Възможно е и клубът да не е доволен. Нека първо приключим сезона и тогава ще видим дали имат какво да ми кажат“, добави наставникът.

Сари се завърна начело на Лацио миналото лято, подписвайки договор до 2028 година, но в момента бъдещето му на „Олимпико“ изглежда несигурно.

„Трябва да разграничим атмосферата около отбора от самия клуб. От гледна точка на феновете и обстановката бих искал да остана, защото се чувствам част от това място. Но ако визията ми не съвпада с тази на ръководството, няма смисъл да продължаваме заедно“, коментира още той. „Не съм чул никакъв конкретен план от никого и затова не мога да дам точен отговор.“

Според информации в италианските медии Маурицио Сари е сред основните кандидати да поеме Наполи, ако клубът се раздели с Антонио Конте.

Неаполитанците си осигуриха място в Шампионска лига след победа с 3:0 над Пиза, но самият Конте намекна, че може да напусне клуба след края на сезона.

Междувременно Лацио достигна до финала за Купата на Италия, но загуби от шампиона Интер.