ПСЖ отстъпи на Париж в последния мач за сезона в Лига 1

Париж победи Пари Сен Жермен с 2:1 в мач от последния 34-и кръг на Лига 1. Домакините стигнаха до успеха след обрат.

Акцентът на първото полувреме дойде в 27-ата минута, когато Усман Дембеле бе заменен принудително от Гонзало Рамош.

Четири минути и половина след началото на второто полувреме гостите откриха резултата. Брадли Баркола засече от движение подаване по земя в наказателното поле на Фабиан Руис.

Четвърт час преди края на редовното време домакините възобновиха равенството. Резервата Алимани Гори изравни, като засече пас в пеналтерията на Пиер Леес-Мелу.

В добавеното време възпитаниците на Антоан Комбуаре стигнаха до успеха. Илан Кебал и Алимани Гори се отскубнаха сами срещу вратаря и французинът оформи крайния резултат на празна врата.

ПСЖ завърши сезона на върха с актив от 76 точки. Париж заема 11-ата позиция в подреждането с 44 пункта.