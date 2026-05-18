Жозе Моуриньо и Реал Мадрид се разбраха

Жозе Моуриньо е все по-близо до завръщане начело на Реал Мадрид, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Според информацията двете страни вече са постигнали устна договорка по всички основни параметри, като остава единствено официалното подписване на документите.

Планът предвижда Жозе Моуриньо да подпише договор за две години с мадридския гранд.

Очаква се португалският специалист да пристигне в Мадрид след двубоя от последния кръг на Ла Лига между Реал Мадрид и Атлетик Билбао, който е насрочен за 23 май.

Жозе Моуриньо вече води „белия балет“ в периода 2010-2013 година, когато спечели титлата в Испания, Купата на краля и Суперкупата на страната.