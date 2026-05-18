Ханзи Флик поднови договора си с Барселона до лятото на 2028 година

Старши треньорът на Барселона - Ханзи Флик, официално удължи договора си с клуба до края на сезон 2027/28, съобщиха от каталунския футболен гранд.

Германският специалист подписа новия си контракт днес в офисите на клуба в присъствието на временния президент Рафа Юсте, спортния директор Деко и други членове на спортната комисия, като преизбраният президент Жоан Лапорта също присъстваше.

Ханзи Флик спечели испанската Ла Лига и в двата си сезона начело на Барселона, както и Купата на краля през миналия сезон, и Суперкупата на Испания два пъти.

До момента наставникът на Блаугранас е извел тима до 88 победи в първите си 116 мача във всички турнири, включително шест успеха в седем двубоя срещу големия съперник Реал Мадрид.