Мариян Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България

Мариян Гребенчарски бе назначен за главен съдия на финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА, съобщиха от Съдийската комисия на Българския футболен съюз.

Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Иво Колев, четвърти арбитър е Васил Минев. За системата ВАР на Националния стадион „Васил Левски“ ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров.

Съдийски наблюдател ще бъде Цветан Кръстев.

Двубоят за трофея е в сряда, 20 май, от 19:00 часа.