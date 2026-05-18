БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама футболисти от Първа лига попаднаха в състава на Кабо Верде за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Вратарят на Монтана и халф на Лудогорец ще участват на световното първенство.

Марсио Роса
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Двама футболисти от българското първенство попаднаха в състава на Кабо Верде за световното първенство през 2026 година.

Селекционерът Педро Брито е включил в групата вратаря на Монтана Марсио Да Роса, както и халфа на Лудогорец Дерой Дуарте.

„Сините акули“ са в група Испания, Уругвай и Саудитска Арабия.

Преди началото на Мондиала тимът на Кабо Верде ще изиграе две контроли – срещу Сърбия в Португалия и срещу Бермудски острови в САЩ.

Съставът на Кабо Верде за Мондиал 2026:

Вратари: Возиня (Шавеш), Марсио Да Роса (Монтана), Карлос Сантос (Сан Диего);

Защитници: Стивън Морейра (Кълъмбъс Крю), Вагнер Пиня (Трабзонспор), Жоао Пауло Фернандеш (ФКСБ), Сидни Лопеш Кабрал (Бенфика), Лоуган Коста (Виляреал), Роберто Лопеш - Пико (Шамрок Роувърс), Келвин Пирес (СИК Сейнайоки), Стопира (Тореензе), Диней (Ал Батеах);

Халфове: Джамиро Монтейро (Цволе), Телмо Арканжо (Витория Гимараеш), Яник Семедо (Фарензе), Ларос Дуарте (Академия Пушкаш), Дерой Дуарте (Лудогорец), Кевин Ленини (Краснодар);

Нападатели: Райън Мендеш (Ъъдър), Вили Семедо (Омония Никозия), Гари Родригес (Аполон Лимасол), Жоване Кабрал (Естрея), Нуно Да Коща (Башакшехир), Дайлон Ливраменто (Каза Пия), Жилсон Бенчимол (Акрон Толияти), Елио Варела (Макаби Тел Авив).

#Национален отбор на Кабо Верде по футбол #Първа лига 2025/2026 #Световно първенство по футбол 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
2
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
3
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
4
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
5
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
6
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Футбол

Дунав Русе търси допълнително финансиране, за да играе в Първа лига
Дунав Русе търси допълнително финансиране, за да играе в Първа лига
БФС подкрепи „Мача на надеждата“ на Стилиян Петров БФС подкрепи „Мача на надеждата“ на Стилиян Петров
Чете се за: 02:30 мин.
Мариян Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България Мариян Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България
Чете се за: 00:37 мин.
Ханзи Флик поднови договора си с Барселона до лятото на 2028 година Ханзи Флик поднови договора си с Барселона до лятото на 2028 година
Чете се за: 01:02 мин.
Антоан Гризман се извини на феновете на Атлетико Мадрид за преминаването си в Барселона Антоан Гризман се извини на феновете на Атлетико Мадрид за преминаването си в Барселона
Чете се за: 03:02 мин.
Хари Кейн иска нов договор с Байерн Мюнхен, но при едно условие Хари Кейн иска нов договор с Байерн Мюнхен, но при едно условие
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево" Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ