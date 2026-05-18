Двама футболисти от Първа лига попаднаха в състава на Кабо Верде за Мондиал 2026

Двама футболисти от българското първенство попаднаха в състава на Кабо Верде за световното първенство през 2026 година.

Селекционерът Педро Брито е включил в групата вратаря на Монтана Марсио Да Роса, както и халфа на Лудогорец Дерой Дуарте.

„Сините акули“ са в група Испания, Уругвай и Саудитска Арабия.

Преди началото на Мондиала тимът на Кабо Верде ще изиграе две контроли – срещу Сърбия в Португалия и срещу Бермудски острови в САЩ.

Съставът на Кабо Верде за Мондиал 2026:

Вратари: Возиня (Шавеш), Марсио Да Роса (Монтана), Карлос Сантос (Сан Диего);

Защитници: Стивън Морейра (Кълъмбъс Крю), Вагнер Пиня (Трабзонспор), Жоао Пауло Фернандеш (ФКСБ), Сидни Лопеш Кабрал (Бенфика), Лоуган Коста (Виляреал), Роберто Лопеш - Пико (Шамрок Роувърс), Келвин Пирес (СИК Сейнайоки), Стопира (Тореензе), Диней (Ал Батеах);

Халфове: Джамиро Монтейро (Цволе), Телмо Арканжо (Витория Гимараеш), Яник Семедо (Фарензе), Ларос Дуарте (Академия Пушкаш), Дерой Дуарте (Лудогорец), Кевин Ленини (Краснодар);

Нападатели: Райън Мендеш (Ъъдър), Вили Семедо (Омония Никозия), Гари Родригес (Аполон Лимасол), Жоване Кабрал (Естрея), Нуно Да Коща (Башакшехир), Дайлон Ливраменто (Каза Пия), Жилсон Бенчимол (Акрон Толияти), Елио Варела (Макаби Тел Авив).