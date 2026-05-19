Кристиано Роналдо попадна в състава на Португалия и ще играе на шесто световно първенство

Роберто Мартинес обяви състава на "мореплавателите" за Мондиала.

Кристиано Роналдо попадна в състава на Португалия и ще играе на шесто световно първенство
Голмайстор №1 в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в пребогатата му спортна кариера - световната титла.

Нападателят на Ал-Насър бе включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли.

За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва.

В тима на "мореплавателите" личат имената и на други звезди като лидера по асистенции във Висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен - Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва.

Мартинес е повикал четирима вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне.

Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите, са в група "К" с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан.

Първият мач на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън. Като част от подготовката си португалците ще срещнат Чили и Нигерия, като тези мачове са на 6 и 10 юни в Оейраш и Лейрия.

Състав на Португалия:

Вратари: Диого Коща (Порто), Жозе Са (Уулвърхямптън), Руи Силва (Спортинг Лисабон), Рикардо Вельо (Генчлербирлиги)

Защитници: Диого Далот (Манчестър Юнайтед), Матеуш Нунеш (Манчестър Сити), Нелсон Семедо (Фенербахче), Жоао Кансело (Барселона), Нуно Мендеш (ПСЖ), Гонсало Инасио (Спортинг), Ренато Вейга (Виляреал), Рубен Диаш (Манчестър Сити), Томас Араужо (Бенфика)

Халфове: Рубен Невеш (Ал Хилал), Самуел Коща (Майорк), Жоао Невеш (ПСЖ), Витиня (ПСЖ), Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Бернардо Силва (Манчестър Сити)

Нападатели: Жоао Феликс (Ал-Насър), Франсиско Тринкао (Спортинг Лисабон), Франсиско Консейсао (Ювентус), Педро Нето (Челси), Рафаел Леао (Милан), Гонсало Гедеш (Реал Сосиедад), Гонсало Рамош (ПСЖ), Кристиано Роналдо (Ал-Насър)

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Национален отбор на Португалия по футбол #Кристиано Роналдо

