Манчестър Сити се готви за раздяла с Хосеп Гуардиола, Енцо Мареска е фаворит за заместник

Идва ли краят на една ера във Висшата лига?

хосеп гуардиола победа носи облекчение
Снимка: БТА
Манчестър Сити няма да коментира информациите, че мениджърът на клуба Хосеп Гуардиола ще се оттегли от поста в края на сезона.

Дейли Мейл твърди, че мачът от финалния кръг във Висшата английска лига в неделя срещу Астън Вила ще бъде последен за испанеца след 10 години начело на "небесносините".

Гуардиола има още една година от договора си и позицията на Сити по въпроса не се е променила през целия сезон, въпреки постоянните спекулации за бъдещето на 55-годишния специалист.

От клуба отказаха коментар, когато бяха потърсени от водещи световни медии.

Гуардиола ръководи един от най-успешните мениджърски периоди в историята на английския футбол. От назначаването си през 2016 година Сити е спечелил общо 20 трофея, включително шест титли от Висшата лига и веднъж Шампионска лига. През настоящата кампания Сити триумфира с купата на Футболната асоциация и купата на Лигата. По-късно тази вечер отборът от Манчестър играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансове за първото място преди последния ден от шампионата.

Пеп Гуардиола даде противоречиви послания, когато беше попитан от репортери за бъдещето в понеделник. Специалистът единствено спомена, че има още една година от контракта си, но и може да подпише нов тригодишен договор. Испанецът не пожела да отговори конкретно дали ще се раздели със Сити през лятото.

"Небесносините" изостават на 5 точки след лидера в класирането Арсенал, но са изиграли един двубой по-малко, който е в Борнемут тази вечер.

Енцо Мареска е постигнал пълно съгласие с ръководството на Манчестър Сити за това да бъде новият мениджър на клуба, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Италианският специалист, който за последно бе начело на Челси, е уточнил всички детайли по договора си, който ще бъде за три години - до лятото на 2029-а.

