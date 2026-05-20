България започва участието си на европейското първенство по Socca 6

Българският национален отбор по Socca 6 започва участието си на Европейското първенство в Албания. Надпреварата събира 28 отбора, а първият двубой на тима ни е днес от 10:00 часа срещу състава на Република Ирландия.

Socca 6 е разновидност на минифутбола, при която се играе с по шестима състезатели и със специфични правила, свързани с времетраенето, наказателните удари и размерите на вратите.

България е в група с Полша, Черна гора и Ирландия, като поляците са сред най-сериозните съперници. Националите ни участват за трети пореден път на голям форум в този формат, след като през миналата година дебютираха на европейско първенство, а през декември достигнаха до четвъртфинал на световното в Канкун, Мексико.

"От година и половина се готвим. Всяка седмица тренираме, играем мачове срещу най-силните отбори в България и смея да твърдя, че сме много добре подготвени“, споделиха от щаба на тима.

Отборът е съставен от 12 състезатели, като в състава има както опитни играчи, така и млади футболисти на 20-21 години. Целта пред България е излизане от групата и възможно най-дълго участие в елиминационната фаза.

Гледайте всички мачове на българския състав от Сока 6 в ефира на БНТ 3!