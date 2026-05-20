Започна срещата на Владимир Путин и Си Дзинпин

Двустранните отношения, регионалните въпроси и международните конфликти - това е дневният ред на срещата на президентите на Китай и Русия - Си Дзинпин и Владимир Путин, която вече започна.

Очаква се двамата лидери да коментират и блокадата на Ормузкия проток.

Руски медии посочват, че по време на двудневното посщение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редица междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори.

Визитата на руския президент идва броени дни след като в Пекин, също на двудневно посещение, беше и американския държавен глава Доналд Тръмп.



