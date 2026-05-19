Извадиха телата на двама от италианските водолази, загинали на Малдивите

Професионални водолази днес извадиха телата на двама от петимата италианци, загинали при гмуркане в пещера на дълбочина около 60 метра на Малдивите миналата седмица, съобщи италианската агенция АНСА.

Извадени са били телата на Федерико Гуалтиери и Моника Монтефалконе, съобщиха източници.

Малдивските власти бяха заявили по-рано, че ще се опитат да извадят още две тела, тези на дъщерята на Монтефалконе - Джорджа Сомакал, и на Муриел Оденино. Тялото на петия член на групата, инструкторът по гмуркане Джанлука Бенедети, беше извадено още в деня на трагедията.

Трима финландски експерти по пещерно гмуркане - Сами Паакаринен, Джени Вестерлунд и Патрик Грьонквист от асоциацията Divers Alert Network (DAN) - успяха да локализират четирите тела, след като се присъединиха към спасителната операция в понеделник.

Водолаз спасител от Националните сили за отбрана на Малдивите почина от усложнения, свързани с декомпресията, след гмуркане по време на търсенето в събота.

Европейското подразделение на DAN заяви в понеделник, че операцията по изваждането на четирите тела е била сложна в технически и оперативен план.

Един от въпросите, които се обсъждат от момента на трагедията с гмуркачите, е дали всички членове на екипа са имали необходимите разрешителни, за да се гмуркат на такава дълбочина в района. Правителствен говорител заяви, че "вероятно не всички разрешителни са били валидни".