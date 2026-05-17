Консумацията на ориз в Япония е на най-ниско ниво от 7 години заради високите цени

Средната месечна консумация на ориз на глава от населението в Япония е спаднала с 6,1 на сто през финансовата година, приключила през март 2026 г., достигайки най-ниското си ниво от седем години насам. Това сочат данни на Организацията за подкрепа на стабилното снабдяване с ориз, цитирани от Киодо.

Показателят е най-нисък от финансовата 2018 г. Спрямо финансовата 2024 г. спадът се равнява на около 4,4 купички ориз на човек.

При домакинствата, които формират около 66 процента от общото потребление, спадът е още по-осезаем – с 8,2 на сто.

Данните показват, че тенденцията към намаляване на потреблението на ориз в Япония, наблюдавана през последното десетилетие, продължава.

Цените на ориза започнаха да нарастват през лятото на 2024 г., след като екстремните горещини намалиха реколтата от предходния сезон. Средната цена се повиши до над 4000 йени (около 26 долара) за 5 килограма спрямо приблизително 2000 йени преди недостига на доставки.

Поскъпването е накарало потребителите да се насочат към алтернативи като юфка, тестени изделия и хляб, отбелязват наблюдатели на пазара.

Оттогава цените на ориза започнаха да се понижават благодарение на увеличеното производство през 2025 г., като се очаква допълнителен спад след навлизането на реколтата от 2026 г. на пазара.

„Тъй като цените на останалите хранителни продукти също продължават да растат, трудно е да си представим рязко възстановяване на интереса на потребителите само към ориза“, коментира представител на търговец на едро.