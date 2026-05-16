БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Унищожават 859 кг био храни от склад в София заради манипулиране на сроковете на годност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
бабх опасност разпространение антракс огнището силистренско
Слушай новината

Общо 859 кг био храни от склад в София ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Причините са от манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост до съхранение на продукти с изтекла годност заедно с годни, съобщиха от Агенцията.

Инспекцията е извършена след получена официална информация за необявени сулфити в нерафинирана кокосова захар чрез европейската Система за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF. Проверка в склада на фирмата - дистрибутор на продукта, в район „Сердика“ е установила, че нейната регистрация по Закона за храните е заличена, но тя продължава да оперира чрез свързано дружество с валидна регистрация.

Най-сериозното нарушение е манипулирането на сроковете на годност. При био хлорела на прах е установено разминаване между оригиналния срок (януари 2026 г.) и поставен нов етикет със срок до април 2027 г. Същата практика е констатирана и при био кокосов крем. При някои продукти срокове на годност са били заличавани механично с помощта на ацетон, четки и кърпи, след което върху опаковките са били поставяни нови етикети.

Намерени са био храни с изтекъл срок на годност, които не са обозначени като негодни и са съхранявани заедно с годни продукти. Инспекторите са открили още храни без етикети и идентификация, което прави невъзможно проследяването на техния произход. В част от случаите етикети са поставени само върху кашоните, докато индивидуалните опаковки вътре са без необходимата маркировка.

В разрез с изискванията биологични и конвенционални храни са съхранявани общо.

На фирмата – наемател на склада, е съставен акт за административно нарушение. Тя ще бъде подложена на засилен официален контрол. За случая ще бъде уведомен и органът за сертификация на биологични продукти.

#манипулиране #унищожаване #срок на годност #био храни #БАБХ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
1
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
2
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
3
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите
4
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
5
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
6
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Икономика

Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
Чете се за: 04:17 мин.
България за първи път покри критериите за корпоративно управление България за първи път покри критериите за корпоративно управление
Чете се за: 03:00 мин.
От "Активни потребители" поставят под въпрос ефекта от новите мерки срещу инфлацията От "Активни потребители" поставят под въпрос ефекта от новите мерки срещу инфлацията
Чете се за: 05:12 мин.
Wizz Air възобновява полетите си от и до Тел Авив от 28 май Wizz Air възобновява полетите си от и до Тел Авив от 28 май
5445
Чете се за: 01:00 мин.
Добри Митрев: Цените не могат да бъдат намалени незабавно Добри Митрев: Цените не могат да бъдат намалени незабавно
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:02 мин.
Криминално
Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ? Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон" Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Унищожават 859 кг био храни от склад в София заради манипулиране на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ