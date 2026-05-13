Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Добри Митрев: Цените не могат да бъдат намалени незабавно

Митрев предупреди, че държавната намеса чрез тавани на цени или надценки няма как да даде траен резултат

Цените не могат да бъдат намалени незабавно, коментира Добри Митрев – председател на Българска стопанска камара в студиото на „Още от деня“. Според него е положително, че държавата търси решение на проблема, но част от текстовете будят притеснение.

Добри Митрев, председател на БСК: „Хубавото е, че някой обръща внимание на обществените очаквания и че се признава, че има проблем с цените.“

По думите му целта на законовите промени остава неясна.

Добри Митрев, председател на БСК: „От една страна се твърди, че целта е по-справедливо разпределение на добавената стойност и повече прозрачност в ценообразуването. От друга страна законът се представя като мярка срещу ръста на цените. Ако просто се преразпределя добавената стойност по веригата, крайната цена не се променя.“

Митрев подчерта, че често се смесват понятията „надценка“ и „печалба“.

Добри Митрев, председател на БСК: „Наценката не е печалба. В нея влизат транспорт, складиране, възнаграждения на персонала и други разходи.“

Според него определението за „справедлива цена“ е твърде относително и различна за всеки един потребител. Митрев коментира и новото понятие „прекомерно висока цена“. По думите му цените се влияят от множество външни фактори – международни пазари, горива, транспорт, електроенергия и размерът на пазара.

Добри Митрев, председател на БСК: „България е малък пазар. Има значение и ДДС, и транспортът, и мащабът на потреблението.“

Председателят на БСК предупреди, че държавната намеса чрез тавани на цени или надценки няма как да даде траен резултат. Той даде пример с държави като Унгария и Румъния, където се стига до увеличаване на данъци и орязване на разходи.

Според Митрев Комисията за защита на конкуренцията трябва да прави задълбочени секторни анализи, вместо да се търсят бързи решения.

Добри Митрев, председател на БСК: „КЗК не е спешна помощ. КЗК не действа бързо по презумпция. Той трябва да изследва целият проблем и да намери предложения.“

В заключение Митрев призова първо да бъде направен пълен анализ на ефекта от Закона за въвеждане на еврото и проверките на контролните органи.

