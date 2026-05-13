Божидар Саръбоюков се стреми към пробив в Диамантената лига

Целта на Божидар Саръбоюков е пробив в Диамантената лига. Бронзовият медалист от световното първенство по лека атлетика в скока на дължина планира да участва на турнира в Китай на 16 май.
„Винаги отивам, давам максимума от себе си. Надявам се и винаги искам да съм първи - това е единствената цел за мен, няма значение в какъв етап от подготовката си съм. Така че целта не е само Европейското тази година, искаме да пробием и в Диамантената лига“, заяви той.
Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов подчерта огромната нужда от изграждане на спортна инфраструктура. В контекста на ремонта на лекоатлетическата писта на националния стадион, той призова към мисъл при отдаване на съоръжението под наем за различни спортни и културни прояви.
„Няма строител, който да направи писта за лека атлетика, която да издържи всеки месец едно дерби на факли, на огньове, на бомбички, на концерти през 10 дни“, каза Павлов.