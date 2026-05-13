Божидар Саръбоюков се стреми към пробив в Диамантената лига

Целта на Божидар Саръбоюков е пробив в Диамантената лига. Бронзовият медалист от световното първенство по лека атлетика в скока на дължина планира да участва на турнира в Китай на 16 май.

„Винаги отивам, давам максимума от себе си. Надявам се и винаги искам да съм първи - това е единствената цел за мен, няма значение в какъв етап от подготовката си съм. Така че целта не е само Европейското тази година, искаме да пробием и в Диамантената лига“, заяви той.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов подчерта огромната нужда от изграждане на спортна инфраструктура. В контекста на ремонта на лекоатлетическата писта на националния стадион, той призова към мисъл при отдаване на съоръжението под наем за различни спортни и културни прояви.