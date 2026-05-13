Подновиха разкопките на древния град Хераклея Синтика

Археолозите отново започнаха разкопки в древния град Хераклея Синтика край Петрич. Този сезон учените ще проучват храма на Херакъл, който е един от най-важните обекти в античния град.

Петима археолози и около 40 работници вече са на терен. Проучват вътрешността и южната фасада на храма, разрушен при вражеско нападение. Държавата осигури средства за първите два месеца на разкопките, но работата ще продължи повече.

Археолозите се надяват в края на сезона посетителите на Хераклея Синтика да видят храма на Херакъл в целия му блясък, да разкрият антична улица и прилежащите към помещения, да почистят подовите мозайки и богатото жилище, разкрито миналата година.