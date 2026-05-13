България постепенно става по-богата и по-развита държава

България постепенно става по-богата и развита държава. Според експерти обаче най-важни за бъдещето стават хората, тяхното образование и уменията, които развиват. Темата беше обсъдена на конференцията „Шумът на парите“, където специалисти говореха как страната ни може да продължи да се развива и да предлага по-добър живот на хората.

Амбициозни и трудни ще бъдат реформите, които могат да превърнат България в развита икономика, но страната вече е изминала 2/3 от пътя, според Световната банка.

За силна икономика страната трябва да заложи на микс от енергийни източници, повече зелена енергия, участие във вертикалния газов коридор и обмислено използване на ядрената енергия. Изкуственият интелект също е фактор, който може да допринесе за икономически растеж.

Развитието на високите технологии са сред индустриите, които експертите очакват, да наредят България до най-силните икономики в света.