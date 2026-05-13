БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:37 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО, и от МВР

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Запази

Решението е на специализираната междуведомствена комисия, заяви вътрешният министър

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След месеци на обществено-политически дебат по темата, на петия ден от формирането на кабинета "Радев" - темата с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС - Бойко Борисов и Делян Пеевски, намери своето решение. Те остават без охрана от НСО, а решението е на специализираната комисия.

Вътрешният министър Иван Демерджиев изтъкна, че е направен анализ на информация, постъпила от компетентните институции. И увери, че това не е политически акт и не бива да се третира като такъв.

Според ГЕРБ решението е емоционално, а не институционално. Още повече, че касае бивш премиер и бивш главен секретар на МВР.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски разпространи позиция, в която пише, че вярва на компетентността на държавните органи.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

Властта отчете изпълнено обещание: институциите да работят. След като са обменили информация от понеделник насам - специализираната комисия е решила: охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов да отпадне.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Така че, докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начинът, по който трябва да се подхожда. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е под анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв."

Дали е обективна информацията, на базата на която е взето решение в миналото за поставяне под охрана на двамата - трябва да се провери, смята Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "И Делян Пеевски, и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължава десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва, считано от днес."

В парламента от "Прогресивна България" обърнаха внимание, че когато институциите си вършат работата няма нужда от специализирано законодателство.

Владимир Николов, депутат от "Прогресивна България": "Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия. Цяла седмица бяхме свидетели на възбудено словоблудство и злоупотреба с целите и действията на "Прогресивна България". Днес виждаме реалния резултат - българската държава може да работи в синхрон с желанията на гражданите. Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи. Ние ще поправим това, което вие развалихте и ще свършим онова, което вие не успяхте."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук, че се радва, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу него. Радва се, че от днес е сигурен и свободен български гражданин. От партията му изтъкнаха, че сигурността на бившите премиери не е за подценяване.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин."

Томислав Дончев, депутат от ГЕРБ-СДС: "Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай боже политическо решение, но в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър - председателя."

Председателят на ДПС Делян Пеевски припомня, че решението за сваляне на охраната му идва в отговор на поисканата от него през декември миналата година оценка на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът на охрана. Пеевски пише, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. И допълва, че с това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук."

От ДБ припомниха, че още преди около година са изнесли данни, че охраната на Борисов и Пеевски е по фалшив сигнал.

Ивайло Мирчев, депутат от ДБ: "Преди десетина дни имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не. Тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефът на ДАНС вече е различен. Шефът на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефът на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки."

Николай Денков, депутат от ПП: "Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много-много месеци. Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците."

Цончо Ганев, депутат от "Възраждане": "Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радвам се и приветстваме така направеното нещо, което се случи по отношение на свалянето на охраната на Борисов."

А дали ще има законодателни промени, така че депутати да нямат право да ползват охрана от НСО, ще реши парламентът.

По темата работиха Милена Кирова, Християна Димитрова, Ирина Цонева

#Бойко Борисов, #решение, #Иван Демерджиев #комисия #отпадане #охрана #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
3
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
6
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Политика

Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Георги Тодоров е назначен за заместник-министър на туризма Георги Тодоров е назначен за заместник-министър на туризма
Чете се за: 00:22 мин.
Създава се Координационен съвет по инвестициите към МС Създава се Координационен съвет по инвестициите към МС
Чете се за: 00:22 мин.
Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава опасен за работа Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава опасен за работа
Чете се за: 02:00 мин.
Четирима с обвинения след като МВР удари по имотната мафия Четирима с обвинения след като МВР удари по имотната мафия
Чете се за: 03:05 мин.
Парламентарен контрол: Трима министри отговарят на въпроси на депутатите Парламентарен контрол: Трима министри отговарят на въпроси на депутатите
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има обгазени хора, включително и журналисти
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1 Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Разбиха международен канал за контрабанда на цигари
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Четирима с обвинения след като МВР удари по имотната мафия
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Загина жената, блъсната от автомобил в Кресна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ