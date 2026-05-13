Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО, и от МВР

След месеци на обществено-политически дебат по темата, на петия ден от формирането на кабинета "Радев" - темата с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС - Бойко Борисов и Делян Пеевски, намери своето решение. Те остават без охрана от НСО, а решението е на специализираната комисия.

Вътрешният министър Иван Демерджиев изтъкна, че е направен анализ на информация, постъпила от компетентните институции. И увери, че това не е политически акт и не бива да се третира като такъв.

Според ГЕРБ решението е емоционално, а не институционално. Още повече, че касае бивш премиер и бивш главен секретар на МВР.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски разпространи позиция, в която пише, че вярва на компетентността на държавните органи.

Властта отчете изпълнено обещание: институциите да работят. След като са обменили информация от понеделник насам - специализираната комисия е решила: охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов да отпадне.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Така че, докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начинът, по който трябва да се подхожда. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е под анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв."

Дали е обективна информацията, на базата на която е взето решение в миналото за поставяне под охрана на двамата - трябва да се провери, смята Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "И Делян Пеевски, и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължава десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва, считано от днес."

В парламента от "Прогресивна България" обърнаха внимание, че когато институциите си вършат работата няма нужда от специализирано законодателство.

Владимир Николов, депутат от "Прогресивна България": "Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия. Цяла седмица бяхме свидетели на възбудено словоблудство и злоупотреба с целите и действията на "Прогресивна България". Днес виждаме реалния резултат - българската държава може да работи в синхрон с желанията на гражданите. Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи. Ние ще поправим това, което вие развалихте и ще свършим онова, което вие не успяхте."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук, че се радва, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу него. Радва се, че от днес е сигурен и свободен български гражданин. От партията му изтъкнаха, че сигурността на бившите премиери не е за подценяване.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин." Томислав Дончев, депутат от ГЕРБ-СДС: "Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай боже политическо решение, но в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър - председателя."

Председателят на ДПС Делян Пеевски припомня, че решението за сваляне на охраната му идва в отговор на поисканата от него през декември миналата година оценка на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът на охрана. Пеевски пише, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. И допълва, че с това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук."

От ДБ припомниха, че още преди около година са изнесли данни, че охраната на Борисов и Пеевски е по фалшив сигнал.

Ивайло Мирчев, депутат от ДБ: "Преди десетина дни имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не. Тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефът на ДАНС вече е различен. Шефът на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефът на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки." Николай Денков, депутат от ПП: "Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много-много месеци. Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците." Цончо Ганев, депутат от "Възраждане": "Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радвам се и приветстваме така направеното нещо, което се случи по отношение на свалянето на охраната на Борисов."

А дали ще има законодателни промени, така че депутати да нямат право да ползват охрана от НСО, ще реши парламентът.

По темата работиха Милена Кирова, Християна Димитрова, Ирина Цонева