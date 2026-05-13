"По света и у нас" с въпроси към НСО за охраната на Борисов и Пеевски

От "По света и у нас" потърсихме за коментар Националната служба за охрана за това в какъв период от време службата е осигурявала лична охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов, какви са били разходите и имало ли е постъпили сигнали за конкретни заплахи по време на охранявания период.

От НСО отговориха, че въпросите се отнасят до решения на междуведомствената комисия по чл. 23 от Закона за Националната служба за охрана. Всяка информация, която се отнася до тях, се маркира с гриф за сигурност, съгласно закона.

Относно това колко е струвала охраната на Пеевски и Борисов от НСО отговориха, че не съществува индивидуализирана счетоводна практика, нито може да бъде извлечена бюджетна статистика, която се отнася до конкретни охранявани лица.

На въпроса имало ли е заплахи - отговориха, че службата работи с данни, предоставени от другите служби за сигурност и обществен ред и не разполага нито с правомощия, нито със самостоятелен капацитет да извършва оперативно-издирвателни или следствени действия.