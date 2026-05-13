Новият МС: Премиерът Радев настоява за конкретни мерки срещу ръста на цените и нелоялните практики

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Чете се за: 04:55 мин.
Министър-председателят поиска и спешни доклади от ресорните министри за готовността за горски пожари и проблемите с безводието

С критика към състоянието на ключови сектори в държавата започна първото заседание на Министерския съвет в новия му състав. Премиерът Румен Радев настоя за конкретни мерки срещу ръста на цените и нелоялните търговски практики. Поиска и спешни доклади от ресорните министри за готовността за горски пожари и проблемите с безводието. Кабинетът смени всички 28 областни управители и освободи предсрочно Деньо Денев като заместник-председател на ДАНС.

На първото редовно заседание на кабинета, премиерът Румен Радев подчерта, че внесените от "Прогресивна България" в парламента важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване са само първата стъпка. От тук нататък започва съществената работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени.

Румен Радев, министър-председател: „Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, също така да укрепва и да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.“

На прага на летния сезон премиерът поиска и доклади от ресорните министри за готовността за справяне с горските пожари и за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки.

Румен Радев, министър-председател: „Знаете какво беше миналата година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.“

Премиерът Радев каза още, че с него са се свързали редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ заради комарите, неотложен за тях проблем, за който по думите на Радев предишните правителства са оставили редовния кабинет с вързани ръце.

Заради това Министерският съвет отмени днес решение на служебния кабинет, свързано с обработката срещу комари. Причината - риск от нарушение на Закона за обществените поръчки и невъзможност Българската агенция по безопасност на храните да изпълни дейностите. Здравният министър Катя Ивкова предупреди, че ситуацията е кризисна и трябва спешно да се намери законово решение, за да не бъде застрашено общественото здраве.

Служебното правителство е прехвърлило бюджета за пръсканията срещу комари от Здравното министерство към Агенцията по храните, след като обществената поръчка е била блокирана в Комисията за защита на конкуренцията.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Оставени сме в доста кризисна ситуация, защото не трябва да се поставя под риск общественото здраве. В момента в много бърз порядък канализираме законосъобразните възможности, така че естествено да няма риск за общественото здраве.“

От Земеделското министерство заявиха, че е бил направен опит проблемът да бъде прехвърлен към Агенцията по храните, въпреки че тя няма възможност да извърши обработките.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Миналата седмица е направен опит да бъде покрита една бомба. Важно е хората да знаят, когато ги хапят комарите, кой е виновен.“

Утре следобед премиерът Румен Радев свиква разширена среща с ресорни министри, регулаторните и контролни органи, синдикални и браншови организации в сектор „Земеделие и храни“ за обсъждане на всички неотложни мерки и действия.

