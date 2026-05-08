Ангел Кунчев за парите за пръскане срещу комари по Дунав: Ефектът ще е нищожен

С голяма изненада разбрах, че в последните часове от работата си служебното правителство е взело решение да прехвърли 1 300 000 евро от Министерство на здравеопазването към БАБХ, за да извърши спешна обработка срещу комари, заявява главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев във Фейсбук.

"Ако идеята е БАБХ да закупи тонове отрови, които да хвърли в природата - ОК, напълно постижимо е! Ефектът върху комарите ще е нищожен", пише Кунчев.

"Нямат необходимия ресурс като хора и техника. Нека напомня, че става въпрос за близа 1500 биотопа в цялата страна с над 400 хиляди декара площ."

Според главния държавен здравен инспектор, ако БАБХ са можели да се справят с контрола и обработките на собствените си обекти, е нямало в момента да има безпрецедентната ситуация и десетки огнища на зоонози - антракс в Силистренско и Разградско, Ку-треска в Старозагорско, Бруцелоза в Благоевградско, Птичи грип в Хасковско и Пловдивско.

Ангел Кунчев припомня, че според законодателството, обработки могат да извършват само фирми, имащи ръководители и извършители на ДДД услуги, минали курсове, държали изпити и притежаващи дипломи за това.

"Колкото и да е неприятно, моментът за ефективни ларвицидни обработки, които са много по-ефективни и щадящи природата безвъзвратно отминава. А да пръскаме възрастните форми - имаго (летящият комар) е отваряне на чадър след дъжда", пише още той.

Според него е по-добре средствата да се спестят, а за следващата година да се организира навреме децентрализирана процедура за всяка от 28-те Регионални здравни инспекции. Там и в Националния център по заразни и паразитни болести има експерт ентомолози, там са и данните за всички биотопи, пише още главният държавен здравен инспектор.