До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро

Правителството отпусна спрените 1 милион и 280 хиляди евро за борба с комарите в Дунавска България вчера. Така остава надеждата на хората, че нашествие от комари няма да има или поне ще бъде ограничено.

Парите се прехвърлят директно от здравното министерство към земеделското, за да започне Българската агенция по безопасност на храните обработките срещу комари.

Орлин Пенков – областен управител на Русе: "Българската агенция за безопасност на храните има ресурс, за да извърши това пръскане максимално скоро. Да, сроковете са леко закъснели, факт, но така или иначе и през други години сме били свидетели на това. Моите уверения от страна на Министерството и от Агенцията по храните – че те ще започнат пръскане в рамките на 7 до 10 дни, което и предвид времето – метеорологичното – дава истинска възможност пръскането да бъде успешно."

Тревогите на хората обаче бяха свързани със закъснението и развитието на ларвите, особено в най-проблемните терени на държавна територия – острови, влажни зони, крайбрежие. Търсим отново мнението на експертите.

Георги Георгиев – управител на дружество за дисенсекционни обработки: "Както се казва, по-добре късно отколкото никога. Въпреки че закъсняхме с първата популация, която скоро според мен ще трябва да се обработва наземно от общините. Разбира се, че е добре, че са отпуснати парите – въпросът е как ще бъдат използвани, защото за да се извършват качествени обработки - има много ръчен труд. Ако си мислят просто да направят едно минаване със самолет открай-докрай – това няма да свърши работа. Трябва ежемесечно да се извършват проверки, обработки, отчитане на тези проверки. Работата е много сложна и с много голям обем."

И така – още идната седмица се очаква да започне пръскането срещу комари от страна на държавата. С надеждата, че и времето ще бъде подходящо.