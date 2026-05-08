Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме

Ние таван на цените няма да налагаме. Това заяви новоизбраният премиер Румен Радев пред журналисти в Министерския съвет. Попитан какви мерки ще бъдат предприети срещу галопиращите цени, министър-председателят отговори:

"Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените. Ще го видите в нашите предложения за промяна в законите. Те ще касаят промяна в закона за КЗК, от една страна, който е независим регулатор, и на НАП, и КЗП – Комисията за защита на потребителите, които са под прякото ръководство на Министерския съвет. Така че с общи усилия да изсветлим процесите на ценообразуване, с общи усилия да засилим въздействието върху хората, които нарушават нормалната конкуренция. Има такива случаи, те ще бъдат разкрити. Ще предложим много по-завишени санкции. Ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Санкциите ще са към всички, които работят за нелоялна конкуренция."

Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги е сред основните приоритети, посочи Радев.

"Ние ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги, търговски, да засилим възможността за коопериране на българските производители, да помогнем на българските производители да имат по-бърз и по-лесен достъп до пазара, да имаме кооперативи, да имаме тържища – и общински, и държавни, така че наистина да можем да предложим една програма, в която да има по-добри условия за българските производители. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги - това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашия производител да продава почти на себестойност. Ние убиваме по този начин млекопроизводството, ние убиваме животновъдството тук във България и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре."

Попитан кой ще бъде главният секретар на МВР, Радев отговори:

"Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР си изпълнява своите задължения в пълен обем. Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушенията."

Премиерът посочи, че в най-скоро време ще бъде предложен нов председател на ДАНС.

"Ще има ново име. Знаете, че в момента господин Деньо Денев изпълнява функциите и той е заместник-председател на ДАНС."

Още днес ще е първото заседание на Министерски съвет, посочи министър-председателят.

"Ще ги събера министрите още днес, няма време."

Относно емоциите при смяната на работното място от "Дондуков" 2 на "Дондуков" 1, Радев коментира:

"Няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаква ни страшно много работа, така че емоциите отиват назад."

За правосъдния министър Радев коментира:

"Аз съм сигурен, че специално господин Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности."

Вчера мнозинството в парламента отхвърли предложението на ДБ за създаване на временна анкетна комисия, която да разследва евентуално несъответствие между декларацията на лидера на ДПС Делян Пеевски и неговото финансово и имуществено състояние. По този повод Радев коментира: