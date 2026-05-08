БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 02:42 мин.
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 05:00 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ние таван на цените няма да налагаме. Това заяви новоизбраният премиер Румен Радев пред журналисти в Министерския съвет. Попитан какви мерки ще бъдат предприети срещу галопиращите цени, министър-председателят отговори:

"Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените. Ще го видите в нашите предложения за промяна в законите. Те ще касаят промяна в закона за КЗК, от една страна, който е независим регулатор, и на НАП, и КЗП – Комисията за защита на потребителите, които са под прякото ръководство на Министерския съвет. Така че с общи усилия да изсветлим процесите на ценообразуване, с общи усилия да засилим въздействието върху хората, които нарушават нормалната конкуренция. Има такива случаи, те ще бъдат разкрити. Ще предложим много по-завишени санкции. Ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Санкциите ще са към всички, които работят за нелоялна конкуренция."

Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги е сред основните приоритети, посочи Радев.

"Ние ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги, търговски, да засилим възможността за коопериране на българските производители, да помогнем на българските производители да имат по-бърз и по-лесен достъп до пазара, да имаме кооперативи, да имаме тържища – и общински, и държавни, така че наистина да можем да предложим една програма, в която да има по-добри условия за българските производители. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги - това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашия производител да продава почти на себестойност. Ние убиваме по този начин млекопроизводството, ние убиваме животновъдството тук във България и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре."

Попитан кой ще бъде главният секретар на МВР, Радев отговори:

"Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР си изпълнява своите задължения в пълен обем. Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушенията."

Премиерът посочи, че в най-скоро време ще бъде предложен нов председател на ДАНС.

"Ще има ново име. Знаете, че в момента господин Деньо Денев изпълнява функциите и той е заместник-председател на ДАНС."

Още днес ще е първото заседание на Министерски съвет, посочи министър-председателят.

"Ще ги събера министрите още днес, няма време."

Относно емоциите при смяната на работното място от "Дондуков" 2 на "Дондуков" 1, Радев коментира:

"Няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаква ни страшно много работа, така че емоциите отиват назад."

За правосъдния министър Радев коментира:

"Аз съм сигурен, че специално господин Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности."

Вчера мнозинството в парламента отхвърли предложението на ДБ за създаване на временна анкетна комисия, която да разследва евентуално несъответствие между декларацията на лидера на ДПС Делян Пеевски и неговото финансово и имуществено състояние. По този повод Радев коментира:

"Нека не смесваме функциите на парламента и на правителството. Ако отворите правилника на Народното събрание - временните комисии се избират да провеждат проучвания и анкети. Те нямат разследващи функции. Да, разбира се, можем да загубим, да отрепем два месеца парламентарно време, но тези два месеца, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски, защото се предлагат такива комисии, това време ни е критично важно. От понеделник парламентът екстрено да започне да работи по внесените от нас и от други политически сили законопроекти, които касаят цени, които касаят бюджет, които касаят правосъдна реформа, Висш съдебен съвет, План за възстановяване и устойчивост. Е, оправдано ли е да загубим времето на парламента в такива срамоли, от които накрая няма да произлезе нищо? Действията ще бъдат на базата на ясна, доказана и проверена информация."

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
3
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в...
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
3
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Политика

Новият министър на икономиката обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика
Новият министър на икономиката обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика
Военният министър Димитър Стоянов очерта основните приоритети в работата на ведомството Военният министър Димитър Стоянов очерта основните приоритети в работата на ведомството
Чете се за: 01:50 мин.
Новият външен министър: Вярвам, че България ще има своето достойно място не само в Европа, но и в света Новият външен министър: Вярвам, че България ще има своето достойно място не само в Европа, но и в света
Чете се за: 01:17 мин.
Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов
Чете се за: 01:00 мин.
Новият регионален министър Иван Шишков: Всички факти около обществените поръчки ще станат ясни Новият регионален министър Иван Шишков: Всички факти около обществените поръчки ще станат ясни
Чете се за: 01:30 мин.
Пламен Абровски прие поста министър на земеделието и храните Пламен Абровски прие поста министър на земеделието и храните
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Церемония в Министерския съвет по приемане и предаване на властта Церемония в Министерския съвет по приемане и предаване на властта
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО) Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026 НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 02:42 мин.
Други спортове
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова: Очакваме бързи резултати от новото...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ