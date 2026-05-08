Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта
КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Церемония в Министерския съвет по приемане и предаване на властта

Снимка: БТА
В Гранитната зала на Министерския съвет се проведе официална церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев.

Андрей Гюров е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а Радев Гюров за честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подробен анализ е подготвил и всеки министър за своя наследник. Радев ще получи тези доклади от всяко едно министерство.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние не сме тук по историческа случайност, влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите, защото отказаха да търпят арогантността. Само за няколко месеца служебното правителство показа, че може да има гръбнак и честност. Оставяме една изправна държава и едно изправено общество, с много очаквания. Нашето време беше време на нормалност и почтеност. Нека това време да не свърши сега. Желая ви кураж и непримиримост."

Румен Радев, избран за министър-председател на Република България: "Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа за изборите, да осигурите приемственост, и за подробния доклад, който току-що ми предоставихте. Вярвам, че нашето правителство е с един хоризонт – модерно развитие на България и гарантиране на гражданите, ясно ценности, демокрация и свобода."

