Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?

Четирима вицепремиери, 18 министерства, окрупняване на ведомства – така изглежда предложеният състав на 107-ото правителство на България. Кои са предложените за министри и кои са изненадите сред тях?

Очаквано Гълъб Донев – два пъти служебен премиер в две последователни служебни правителства, назначаван от Румен Радев, ще е вицепремиер и миинистър на финансите. Той е една от най-приближените до лидера на "Прогресивна България" фигури.

Посоченият за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев, също беше в две служебни правителства. Той беше министър на иновациите и растежа. На последните избори беше водач на листата в Стара Загора. Това е една от промените в състава на Министерския съвет, тъй като досега министерството беше на икономиката и индустрията.

Ще има още двама вицепремиери. Иво Христов, добре позната фигура, е бивш началник на кабинета на Радев в периода 2017 – 2019 г. Беше евродепутат от БСП в европейското политическо семейство на Социалистите и демократите в Европейския парламент от 2019 до 2025 година.

В четири служебни правителства беше и Атанас Пеканов – като вицепремиер именно той подаде първото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост през 2022 година. Атанас Пеканов не е член на никоя партия и не участва в листите на "Прогресивна България". Сега се очаква да поеме еврофондовете и ПВУ.

В добре познатия си кабинет в МВР се връща и Иван Демерджиев – той беше министър на правосъдието и на вътрешните работи в служебни кабинети на Радев. Той беше в две листи на "Прогресивна България" – в 24-ти МИР в София и бастиона на ДПС – Кърджали. Така отпадна и интригата дали служебният вътрешен министър Емил Дечев ще бъде оставен на поста.

Друг доверен човек на Радев – Димитър Стоянов, без изненада оглавява министерството на отбраната. Той също беше служебен министър в две служебни правителства. Беше и началник на кабинета на Радев.

Изненадващо е името на министъра на външните работи, макар да е била в служебните кабинети на Радев – Велислава Петрова-Чамова. Тя беше номинирана за здравен и образователен министър в проектокабинетите на "Има такъв народ", впоследствие стана зам.-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков и запази поста си в служебни правителства на Радев.

Министър на правосъдието се очаква да бъде Николай Найденов – експертът с над 20-годишен стратегически опит в управлението на държавните институции, социалните реформи и международното право, ще бъде натоварен със съдебната реформа.

С опит в структурите на социалното министерство начело му ще бъде Наталия Ефремова. Била е заместник-министър в няколко правителства. Ректорът на Софийския университет ще заеме поста на министър на образованието и науката – номинацията на проф. Георги Вълчев предизвика обаче редица реакции в академичните среди.

Още едно познато лице от служебните кабинети на Гълъб Донев – Катя Ивкова, ще бъде министър на здравеопазването.

Ще има министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Начело му е бившият заместник-кмет на Столичната община Иван Василев. Досега министерството се казваше на иновациите и растежа, имаше и друго ведомство – на електронното управление.

Иван Шишков отново ще е регионален министър, той заемаше този пост в двете служебни правителства на Гълъб Донев. Шишков инициира проверките на магистрали, на които положеният асфалт е с няколко сантиметра по-малко от заложеното.

Ива Петрова е познато име в енергетиката, била е и заместник-министър. Министър на транспорта и съобщенията ще е Георги Пеев - експерт с над 20 години опит.

Пламен Абровски е предложен да оглави министерството на земеделието и храните - депутат в три парламента от "Има такъв народ" и шеф на ресорната парламентарна комисия. Номинираната за министър на околната среда и водите Росица Карамфилова – Благова не е изненада, тя е заместник-министър в две последователни служебни правителства, и съветник по екология на Радев като президент.

Евтим Милошев е предложен за министър на културата. Служебен министър с този ресор – Илин Димитров и сега е предложен за министерството на туризма. Имаше много спрягани имена за министър на спорта, но фаворит се оказа Енчо Керязов – една от най-ярките личности в съвременното българско цирково изкуство и заместник-кмет на Община Ямбол. Има редица отличия.